Зеленский заявил про создание консультативного совета, в котором займутся вопросом помилования осужденных за различные преступления участников АТО и ООС.

Об этом президент Украины заявил на IV международном волонтерском и ветеранском форуме 22 августа в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он заявил, что "тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета теперь сами требуют защиты в правовом поле".

Зеленский заявил, что созданный совет займется обеспечением прав и свобод ветеранов АТО и ООС.

"Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов", - подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что вопрос помилования будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы.

Еще весной 2021 "Страна" разбиралась, зачем членов скандального батальона "Торнадо" начали выпускать на волю из тюрем.

Также мы разбирались в скандальном деле батальона "Торнадо".

Напомним, что опубликован доклад, подготовленный при поддержке ООН, о преступлениях на Донбассе в ходе АТО.