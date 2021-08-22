Канцлер Германии Ангела Меркель первым делом во время официального визита в Украину возложила цветы к памятнику-символу победы над нацизмом - Неизвестному солдату в Киеве.

Она почтила память убитых в Великой Отечественной войне, установив венок в центре киевского парка Вечной Славы.

Только после этого канцлер Германии отправилась на официальную часть ее визита - в Мариинский дворец, на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ее поступок прокомментировал народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Ларин.

"Признаваемый европейским лидером Ангелой Меркель символ Победы над фашизмом - памятник Неизвестному солдату.

Лидер страны, которая в 1941 напала на Советский Союз. Нашим неучам истории хороший пример, что такое быть европейской и демократической страной, где нет произвола нацизма", - написал он на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com/SNLarin

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