В Хмельницкой области в селе Петрашовка Виньковецкой ОТГ между представителями мобильного оператора и жителями возник конфликт. Последние просят вынести вышку мобильной связи, которую установили на крыше местного магазина, за пределы села, поскольку считают ее опасной.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Конфликт, который произошел 19 августа, удалось урегулировать лишь вызвав полицию. Тогда почти 50 местных жителей собрались на протест и хотели демонтировать вышку самостоятельно. Из-за споров на место вызвали правоохранителей.

На протяжении нескольких месяцев жители села протестуют против того, чтобы на крыше местного магазина оператор мобильной связи устанавливал вышку. В прошлом месяце жители уже сталкивались с этой проблемой и угрожали взорвать конструкцию, потому что оператор не предоставил документы на установку вышки. Селяне просят вынести ее за пределы населенного пункта.

В Хмельницкой области жители села выиграл спор с оператором мобильной связи. Фото: Нацполиция

Как пишет "Суспільне" со ссылкой на старосту села Петрашовка Владиславу Мудрик, представители оператора уже обращались в сельсовет, чтобы те предоставили здание для размещения башни. Но ни одно из коммунальных помещений для этой конструкции не подошло из-за хрупкости покрытия на крыше.

После этого оператор решил обратиться к частному предпринимателю, обслуживающему местный магазин. Тогда на его крыше начали монтировать вышку.

"В 2020 году приказом Министерства здравоохранения нормативное значение электромагнитного излучения составляет 100 микроватт на сантиметр квадратный. Для того, чтобы установить, правильно ли этот объект установлен, нужно знать, какой это субъект хозяйствования, в них документы есть, принимали ли они разрешение на установку этой базовой станции", - рассказала специалист Госпродпотребслужбы Наталья Баланюк.

Ранее мы писали о том, что житель Николаевской области незаконно торговал доступом к интернету, установив у себя во дворе самодельную 40-метровую башню с оборудованием. Ему удалось вмешиваться в диапазон частот местных провайдеров. Таким образом, он получал бесплатный интернет, который и продавал.

Кроме этого, в Украине откладывается проведение интернета 5G из-за отсутствия финансирования.