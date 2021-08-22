В воскресенье, 22 августа в 11:07 от энергосистемы Украины отключили энергоблок №4 Запорожской АЭС. На нем начнут средний планово-предупредительный ремонт.

Также ремонты ведутся на двух других энергоблоках ЗАЭС. Об этом сообщает пресс-служба атомной электростанции.

Пока на Запорожской АЭС работают 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2860 МВт.

На энергоблоке №5 идет 114 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №6 идет 127 сутки планового капитального ремонта.

Большинство реакторов на действующих АЭС Украины имеют срок службы до 2025-2030 года.

Сообщается, что замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час.

Как сообщала "Страна", прокуратура обратится в суд из-за выявленных нарушений в ходе стройки хранилища радиоактивных отходов под Киевом.

Оно ведется из-за решения властей больше не вывозить отходы работающих в Украине АЭС в Россию.

Напомним, что Кабмин уменьшил финансирование Чернобыльской АЭС.