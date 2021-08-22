В Житомирской области два легковых авто попали в ДТП. В результате погиб водитель одного из транспортных средств и его 10-летняя дочь.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно известно, что около 3:00 ночи на 100 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин, на перекрестке возле с. Ризня Малинской громады, произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos под управлением 38-летнего киевлянина и Audi, за рулем которого находился 37-летний житель столицы», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Lanos выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Lanos и его 10-летняя дочь.

Сотрудники полиции призывают всех соблюдать правила дорожного движения. Водителей просят не садиться за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также не стоит рулить, когда сильно устал или хочется спать.

Как сообщала "Страна", в Николаевской области водитель ГАЗели выжил в ДТП с грузовиком, но тут же погиб под колесами автобуса.

Напомним, что под Запорожьем в ДТП погибли четыре человека после столкновения двух легковых авто.