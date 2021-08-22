Призер Олимпийских игр в Токио и нардеп от партии "Слуга народа" Жан Беленюк опубликовал видео серьезной травмы, полученной в ходе тренировки в считанные дни до Олимпиады-2020.

Такой публикацией он поделился в своем Инстаграм.

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Помимо видео, свой пост Жан Беленюк беленюк решил украсить мотивационной историей борца.

"12.07.21 - день, который запомню точно на всю жизнь. День, который в последствии меня многому научил, но на тот момент мне казалось, что это фатальный день в моей жизни. Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль годы тяжелой работы.. Единственный вопрос, который меня в тот момент интересовал: "за что!?"

Но большое видится лишь на расстоянии! Оглядываясь назад, понимаю, что возможно так было и необходимо! Это тот случай, когда поговорка: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее" обретает абсолютно новое значение, не какую-то абстракцию, которые сложно осязать, а вполне реальные черты. Но как же тяжело осознать в себе возможность стать сильнее, когда хочется смириться с реальностью и просто уйти в забвение. Ведь в момент когда нам плохо, больно, так хочется, чтобы тебя просто пожалели и ничего не требовали взамен.

Мы всегда стоим перед выбором - сдаться, либо продолжить борьбу! Продолжайте - это выбор сильных, за который вас никто не посмеет укорить! И в первую очередь ты сам", - написал он в своем Инстаграм.

Напомним, 4 августа Жан Беленюк принес Украине золото на Олимпиаде в Токио. Он одержал победу в финальном поединке по греко-римской борьбе среди спортсменов в весе до 87 кг.

После победы Беленюк заплакал от счастья и рассказал, о том, что во время подготовки к Олимпиаде он сильно травмировался и даже не знал, сможет ли из-за этого участвовать в соревнованиях.