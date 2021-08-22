Доктор Комаровский дал семь советов, которые ускорят развитие детской речи
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям о нескольких советах, которые помогут значительно ускорить развитие детской речи.
Об этом Комаровский написал в своем Инстаграме.
Так, доктор назвал следующие приемы для развития речи у детей:
- Описывать все. Комаровский советует рассказывать детям где вы, что делаете и куда идете, что видите. Также стоит рассказывать о том, что интересно вам и ребенку.
- Задавать вопросы. Доктор считает, что если ребенок ребенок еще не может ответить, нужно задавать вопросы. При этом надо делать правильную интонацию, чтобы ребенок понимал, что это вопрос.
- Рассказывать истории. Так, можно представить какой-нибудь предмет или объект и рассказать о нем все, что знаете.
- Быть позитивными. Комаровский напомнил, что общение и разговор - это не только описание или объяснение чего-либо. Разговор нужно сделать веселым и позитивным.
- Исключить детскую речь. Таким образом, не стоит сильно упрощать речь. Наоборот, говорить простыми словами, но как со взрослым человеком.
- Жестикулировать.
- Остановиться и слушать. Ребенку нужно дать возможность повторить или ответить.
Ранее Евгений Комаровский рассказал, нужно ли детей учить вождению автомобиля и кто это должен делать.
Кроме этого, он поделился советами, которые помогут детям-левшам адаптироваться в мире, созданном для праворуких.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.