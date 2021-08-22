Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал родителям о нескольких советах, которые помогут значительно ускорить развитие детской речи.

Об этом Комаровский написал в своем Инстаграме.

Так, доктор назвал следующие приемы для развития речи у детей:

Описывать все. Комаровский советует рассказывать детям где вы, что делаете и куда идете, что видите. Также стоит рассказывать о том, что интересно вам и ребенку. Задавать вопросы. Доктор считает, что если ребенок ребенок еще не может ответить, нужно задавать вопросы. При этом надо делать правильную интонацию, чтобы ребенок понимал, что это вопрос. Рассказывать истории. Так, можно представить какой-нибудь предмет или объект и рассказать о нем все, что знаете. Быть позитивными. Комаровский напомнил, что общение и разговор - это не только описание или объяснение чего-либо. Разговор нужно сделать веселым и позитивным. Исключить детскую речь. Таким образом, не стоит сильно упрощать речь. Наоборот, говорить простыми словами, но как со взрослым человеком. Жестикулировать. Остановиться и слушать. Ребенку нужно дать возможность повторить или ответить.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, нужно ли детей учить вождению автомобиля и кто это должен делать.

Кроме этого, он поделился советами, которые помогут детям-левшам адаптироваться в мире, созданном для праворуких.