Министр обороны России Сергей Шойгу, ранее предложивший перенести столицу России в Сибирь, сообщил, что возведение новых городов в суровом краю можно сделать до 2030 года и за приемлемые деньги.

Известно, что в России собрались построить несколько новых крупных городов в Сибири. По информации Ura.ru, первый из трех-пяти новых городов в России, о которых говорил министр обороны, может появиться в районе границы Хакасии и Красноярского края.

Строительство начнется в 2022 году. Первый из новых городов на карте России может появиться в Минусинской котловине.

Шойгу участвовал во встрече президента России с членами "Единой России" в преддверии сентябрьских парламентских выборов.

"У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность", - отметил Сергей Шойгу.

Владимир Путин ответил, что надо подготовить и оформить все озвученные министром идеи по развитию Сибири. Он дал соответствующее поручение правительству. "Я думаю, что вы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении", - сказал глава государства.

Сергей Шойгу в качестве главы Русского географического общества в сентябре 2020 года сказал, что его мечта - "построить большой, красивый и очень удобный город в Сибири".

Как сообщала "Страна", в когда-то холодной Арктике установилась рекордная жара.

Напомним, что ранее в Китае предложили создать Полярный Шелковый путь, для более быстрой доставки товаров в Европу. Он может пройти через освобождающегося от льдов Северного морского пути вдоль полярного побережья России.