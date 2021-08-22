В курортном пгт. Кирилловка (Запорожская область) двух отдыхавших на надувном матрасе туристов унесло в открытое море.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

Прибывшие из Харькова 31-летний мужчина и 29-летняя женщина 21 августа поплавали на матрасе, но их унесло на расстояние около полутора километров. Они предпринимали попытки вернуться, но не смогли.

Сообщение о происшествии поступило в Службу спасения "101" в 13:30.

"Спасатели отдельного поста АРЗ СП добрались до отдыхающих и доставили их на берег", - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

К операции по спасению туристов привлекли 1 единицу техники.

Как сообщала "Страна", туристы жалуются на интоксикацию после укусов медуз на Азовском море. Отравление могло произойти после укусов медуз или даже просто контакта с ними во время купания, что также вероятно при ослабленной иммунной системе.

Из 9000 видов медуз, около 100 из являются ядовитыми. Симптомы интоксикации могут проявиться даже от запаха разлагающихся особей, если их вовремя не убрать с пляжа, где они лежат на солнце.

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