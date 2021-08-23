Утром 23 августа правоохранители заблокировали "Нацкорпус" в Черкасской области. Националисты направлялись в областной центр, чтобы встретиться там с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сегодня должен приехать в город с рабочим визитом.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Сегодня, 23 августа, в день Государственного Флага Украины, в Черкасскую область должен приехать Владимир Зеленский, чтобы поучаствовать в открытии арт-объекта "Сердце Украины" и поднятии государственного флага. Объект который, должен открывать Зеленский, - самый высокий флаг в Черкасской области. Его высота составляет 52 метра, на него потратили 24 миллиона гривен.

Сторонники "Нацкорпуса" хотели встретиться с Зеленским, для чего организовали съезд в Черкассы. Посреди трассы в районе города Шпола Черкасской области их заблокировали правоохранители.

Между националистами и полицейскими начались столкновения между. Правоохранители применили слезоточивый газ. Сообщают, что есть задержанные.

Напомним, в начале августа СБУ провела обыски у представителей харьковской ячейки "Нацкорпуса", ее членов обвинили в рэкете.

После этого 14 августа "Нацкорпус" в связи с этим провел акцию протеста в Киеве, однако она не была многочисленной, а ее участникам даже не удалось подойти к Офису президента.