В Еврокомиссии считают, что в ближайшие пять лет процедура вступления Украины в Евросоюз запущена не будет.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "РБК-Украина".

По словам Домбровскиса, вопрос членства в Евросоюзе является политическим. Сначала все страны-члены ЕС должны единогласно проголосовать за старт новых переговоров о вступлении нового государства. После этого во время переговоров формируется дорожная карта.

Поэтому, как считает вице-президент Еврокомиссии, в ближайшие годы нужно заниматься реализацией всех доступных возможностей, которые прописаны в Соглашении об ассоциации. Что касается членства в Украины в ЕС, то, по мнению Домбровскиса, учитывая политическую ситуацию в Европе, соответствующая процедура в ближайшие три - пять лет запущена не будет.

Напомним, ранее посол ЕС в Киеве заявил, что в Евросоюзе нет консенсуса о членстве Украины. Он также считает, что Киев должен сначала в полной мере выполнить условия Соглашения об ассоциации, а после этого ситуация может измениться.

Также мы сообщали, что посол Британии заявила, что Украине еще нужно пройти большой путь перед членством в НАТО.