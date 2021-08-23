В российской Туле по подозрению в шпионаже на разведку Украины задержали гражданина нашей страны. Сотрудники федеральной службы безопасности якобы поймали его с поличным.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В службе рассказали, что украинец собирал секретные сведения о новых образцах оружия и секретной документации к ним. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ выяснили, что украинец якобы по заданию разведовательных служб Украины вербовал россиян, которые работали на оборонных предприятиях РФ с целью получить секретную информацию.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (Шпионаж)", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в российском ФСБ заявили о высылке "украинского шпиона", который якобы консультировал Службу безопасности Украины. По данным спецслужбы, задержанный - Алексей Петрович Семеняка, он долгое время консультировал СБУ.

Также "Страна" писала, что в РФ за шпионаж в пользу "Укроборонпрома" приговорили к более чем 9 годам лишения свободы россиянина, и почти к десяти с половиной годам тюрьмы - гражданина Армении. Обоих обвинили в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.