В скором времени Папа Римский по состоянию здоровья может отречься от Святого престола.

Об этом сообщают источники итальянского издания Libero.

По данным издания, священнослужитель уже высказал намерение уйти на покой.

Кроме того, причиной такого внезапного решения об отречении называют неудовлетворительное состояние здоровья. Это связывают с недавней операцией на кишечнике, через которую прошел папа Франциск.

Однако, операция, по утверждениям газеты, не решила поставленных задач и целей. Так, здоровье понтифика после операции стало только ухудшаться.

Первым в современной истории папой Римским, который отрекся от Святого престола, был прошлый глава Ватикана - Бенедикт XVI. Таким образом, папа Франциск станет вторым после Бенедикта.

При этом в следующем 2022 году папа Франциск встретит свои 85 лет. Именно в этом возрасте от престола отрекся и Бенедикт XVI.

Напомним, в начале июля Папа Римский Франциск отправился в больницу "Джемелли" в Риме, где ему сделали плановую операцию. Операцию провели успешно.

Позже, 18 июля Папа Римский впервые после перенесенной в начале месяца операции провел воскресную проповедь из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра.