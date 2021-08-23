Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал работу языкового омбудсмена Тараса Креминя. По словам Разумкова, в языковом вопросе стоит "идти через пряник", а не "через кнут". Также он намекнул, что в Украине можно было бы спокойно обойтись без некоторых госдолжностей.

Об этом спикер парламента рассказал журналисту и телеведущему Василию Апасову.

Так, Разумков считает, что для продвижения украинского языка среди населения нужно создавать некие "бонусы".

"Мы часто пытаемся идти через кнут, а нужно идти через пряник. Если мы хотим популяризировать украинский язык, продвигать в массы, в обиходе, в медиа, в культурном секторе, мы должны создавать для этого бонусы. Чтобы это делать было выгодней, нежели производить продукты на английском, французском, русском, румынском и каком-либо другом языке", - объяснил Разумков.

Такой подход, по его мнению, способствовал бы стремлению бизнеса и людей к использованию украинского языка, потому что они могли бы за это что-то получать.

"Мне бы хотелось, чтобы мы продвигали свое культурное наследие более правильными и уже рабочими в мире механизмами", - резюмировал Разумков.

На вопрос о том, значит ли, что должность и работа "языкового омбудсмена" не нужна, Разумков ответил, что "без каких-то должностей можно было бы обходиться в государстве".

Напомним, Уполномоченный по защите госуязыка Тарас Креминь некогда представлял Виктора Януковича на выборах президента, которые тот и выиграл. На президентских выборах 2010 года Креминь входил от Януковича в состав территориальной избирательной комиссии в Николаеве.

Недавно Тарас Креминь заявил, что во всех регионах у руководителей органов власти должны быть профильные заместители, которые будут следить за исполнением закона об украинизации.