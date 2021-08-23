На сайте электронной площадки коммерческих и государственных тендеров "ProZorro" появилась информация о закупке "услуг по подготовке и проведению мероприятия в рамках запуска онлайн-платформы об украино-российской войне" ожидаемой стоимостью 49 000 гривен.

Согласно сообщению на сайте, объявление о проведении тендера появилось 16 августа.

Заказчиком является Украинский институт национальный памяти (центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра культуры - Ред.)

Предметом закупки указаны:

обеспечение проведения презентации (онлайн-трансляция, техническая поддержка, аудио- видеосопровождение, обеспечение табличек спикеров десять штук);

Питание (бутылка с водой десять штук);

изготовление презентационных материалов (видеоматериалов продолжительностью до пяти минут на украинском и английском языках;

тизер видеоматериалов длительностью до минуты на украинском и английском языках,

изготовление макета и печать логотипа на английском языке с кодом на выставочном материале в количестве пять штук и на украинском столько же;

изготовление макета и наклеек логотипа украинском и английском языках до десяти см. размер, фактурные в общем количестве 100 шт.

Ранее мы рассказывали, что закупку спутникового интернета за 38 миллионов гривен для самолета президента Владимира Зеленского отменили, а деньги решили передать в Минздрав на борьбу с эпидемией коронавируса.