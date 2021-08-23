Украина уже выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Программа предоставления помощи заканчивается менее чем через месяц, и к этому моменту должны быть приняты все основные решения.

Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал в интервью для "РБК-Украина".

Вице-президент ЕК напомнил, что Евросоюз оказывает поддержку развития антикоррупционных институций и это важно для получения макрофинансовой помощи. Уже прошли переговоры с представителями украинских институций о том, какая работа уже была проведена и какую поддержку может оказать ЕС.

"Программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними. Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены", - сказал Домбровксис.

В то же время он рассказал, что программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября и к этой дате все решения должны быть сделаны. Он не стал давать комментарий каждому пункту, но сказал, что "Украина выполнила условия, связанные со вторым траншем макрофинансовой помощи". В целом, по словам вице-президента, уже есть готовность продвигаться к следующим траншам, но нужно координироваться с МВФ.

Напомним, первую часть транша (600 млн евро) рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила 9 декабря.

Также мы писали, что в ЕК основным условием для получения второго транша называли реформу судебной системы.