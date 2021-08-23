Украина выполнила все главные условия для получения второго транша от ЕС
Украина уже выполнила все основные условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Программа предоставления помощи заканчивается менее чем через месяц, и к этому моменту должны быть приняты все основные решения.
Об этом вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал в интервью для "РБК-Украина".
Вице-президент ЕК напомнил, что Евросоюз оказывает поддержку развития антикоррупционных институций и это важно для получения макрофинансовой помощи. Уже прошли переговоры с представителями украинских институций о том, какая работа уже была проведена и какую поддержку может оказать ЕС.
"Программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними. Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены", - сказал Домбровксис.
В то же время он рассказал, что программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября и к этой дате все решения должны быть сделаны. Он не стал давать комментарий каждому пункту, но сказал, что "Украина выполнила условия, связанные со вторым траншем макрофинансовой помощи". В целом, по словам вице-президента, уже есть готовность продвигаться к следующим траншам, но нужно координироваться с МВФ.
Напомним, первую часть транша (600 млн евро) рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с пандемией коронавируса европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила 9 декабря.
Также мы писали, что в ЕК основным условием для получения второго транша называли реформу судебной системы.