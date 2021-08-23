Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в Черновцах в кофейне "ESCOBAR COFFEE", расположенной на улице Синагоги, 31, используют в Черновцах символику нацистской СС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующее фото.

Оказалось, что символы изобразили на меню и посуде две недели назад после ребрендинга, о чем свидетельствует хайлайтс на странице кофейни в Instagram.

Также в комментариях к публикации Долинского пользователь Александр Алекс прикрепил скриншот, в котором коллектив кофейни приносит свои извинения, в связи с произошедшим.

"Мы извиняемся, если обидели, никакого злого умысла не было. Дизайнер выбрал неудачный шрифт", - говорится в ответе "ESCOBAR COFFEE".

Справка. СС - военизированные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии. СС - аббревиатура от нем. Schutzstaffeln "отряды охраны", типографская лигатура в виде сдвоенной руны "зиг", использовалась в Германии в 1933-46 годах.

Первоначально СС предназначались для личной охраны Адольфа Гитлера и входили в состав штурмовых отрядов.

Ранее мы писали, что Долинский сообщал о том, что в Боярке за деньги бюджета Украины и США провели реконструкцию боя УПА против немцев.

Также сообщали, что глава Украинского еврейского комитета возмутился, что в Волынской области поставили крест "нацистскому полицаю, убийце и командиру УПА Григорию Перегиняке".