Во вторник, 23 августа, Украина получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиардов долларов. Средства достались нашей стране безвозмездно, как говорил ранее президент Владимир Зеленский, они станут подарком для нашей страны к юбилею Дня независимости и помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса.

Об этом первая замглавы правления Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня 1.9 млрд СПЗ (Специальные права заимствования - Ред.) поступили на счет Украины в МВФ! Это средства, новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капитала в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости!", - написала она.

Отметим, что по курсу на сегодня, 1,9 млрд СПЗ составляет 2,7 миллиарда долларов.

Напомним, в начале августа Совет управляющих Международного валютного фонда поддержал решение о предоставлении $650 млрд странам-участницам. Квота Украины в МВФ составляет 0,42%. Исходя из этого наша страна по этой программе получила $2,7 млрд. Между тем, России достались 18 млрд долларов, а США - $112 млрд.

"Страна" подробно анализировала, зачем Фонд решил предоставить Украине $2,7 млрд без условий и требований возврата.