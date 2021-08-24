Украина получила безвозмездно $2,7 млрд от МВФ. Россия - $18 млрд
Во вторник, 23 августа, Украина получила от Международного валютного фонда 2,7 миллиардов долларов. Средства достались нашей стране безвозмездно, как говорил ранее президент Владимир Зеленский, они станут подарком для нашей страны к юбилею Дня независимости и помогут преодолеть последствия коронавирусного кризиса.
Об этом первая замглавы правления Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова сообщила на своей странице в Facebook.
"Сегодня 1.9 млрд СПЗ (Специальные права заимствования - Ред.) поступили на счет Украины в МВФ! Это средства, новой эмиссии, которые Совет директоров МВФ распределил между странами пропорционально их капитала в МВФ. Отличный подарок ко Дню Независимости!", - написала она.
Отметим, что по курсу на сегодня, 1,9 млрд СПЗ составляет 2,7 миллиарда долларов.
Напомним, в начале августа Совет управляющих Международного валютного фонда поддержал решение о предоставлении $650 млрд странам-участницам. Квота Украины в МВФ составляет 0,42%. Исходя из этого наша страна по этой программе получила $2,7 млрд. Между тем, России достались 18 млрд долларов, а США - $112 млрд.
"Страна" подробно анализировала, зачем Фонд решил предоставить Украине $2,7 млрд без условий и требований возврата.