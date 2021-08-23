Марсоход "Чжужун" китайской исследовательской миссии "Тяньвэнь-1", который в мае прислал первые фото и видео после посадки на Марс, проехал по поверхности Красной планеты более одного километра.

Об этом со ссылкой на Китайское национальное космическое управление ((CNSA) сообщает информационное агентство КНР "Синьхуа" в понедельник, 23 августа.

В CNSA рассказали, что добавили, что космический зонд продолжит движение в направлении южной части равнины Марса Утопия, где, предположительно, находился стык древнего моря и суши. Там аппарат выполнит ряд исследовательских задач.

Напомним, в феврале 2021 года Китайская государственная корпорация космической науки и техники объявила об успешном выводе автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса. После этого станция начала детально снимать поверхность Красной планеты для выбора наиболее подходящего места посадки. Цель этой миссии заключается в том, чтобы обнаружить следы жизни на планете и изучить возможности для ее колонизации человечеством.

А недавно мы писали со ссылкой на прямую трансляцию "CGTN", что китайские астронавты второй раз за год вышли в открытый космос. Таким образом, они покинули модуль для выполнения операций, чтобы выполнить внекорабельные работы.