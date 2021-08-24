Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" отказалась участвовать в утверждении проекта большого герба Украины, которому будет посвящено заседание Верховной Рады 24 августа. В политсиле раскритиковали эскиз герба, в котором никак не представлен юго-восток страны, а также несвоевременность его принятия.

Заявление по этому поводу появилось на сайте ОПЗЖ 23 августа.

По мнению "Оппоплатформы", в Украине масса серьезнейших проблем. Но вместо их решения "Зе-команда реализовывает только собственные диктаторские амбиции" и выбрасывает бюджетные миллионы "на пафосные шоу, падающие флагштоки" и балы "первых леди и джентльменов". А также ради пиара и без одобрения украинцев протаскивает законопроект о большом гербе.

Как отметили в партии, в проект герба "влепили корону, которая выглядит дико для республики". В эскизе есть место для символов Львова, но его не нашлось для символов юга и востока Украины.

"Проект полностью погружен в "захиднянское" прошлое и не содержит ни единого символа будущего для страны. Видимо, представить это будущее нынешняя власть просто не в состоянии", - констатировали в ОПЗЖ.

В связи с чем заявили, что фракция примет участие в торжественном заседании парламента 24 августа, однако "в фарсе власти вокруг нелегитимного утверждения большого государственного герба" принимать участие не будет.

В "Оппоплатформе" считают, что государственный символ должны утверждать граждане, а не украинская власть, у которой "уже не осталось ни доверия, ни уважения народа".

Напомним, в июне Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе как неотложный.

"Страна" подробно разбирала проект герба.