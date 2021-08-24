С 20 августа на автодорогах Житомирской, Одесской и Черниговской областей, а также в Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове заработали приборы фиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщается на сайте МВД.

В МВД рассказали, где расположены приборы.

Житомирская область (три прибора контроля "Каскад"):

на 174 км + 600 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

на 127 км + 246 автодороги М-06 в направлении Киевп (ограничение скорости 110 км/ч);

на 230 км + 853 автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 110 км/ч).

Черниговская область - один прибор "Каскад" на 113 км + 864 автодороги М-01 в направлении Киева (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область - один прибор "Каскад" на 465 км + 483 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч).

Житомир (три прибора "Каскад"):

Чудновский мост, в направлении ул. Леха Качиньского (ограничение скорости 50 км/ч);

Чудновский мост, в направлении ул. Радивиловская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Победы, 86, в направлении ул. Николая Сциборского (ограничение скорости 50 км/ч).

Львов (два прибора "Каскад"):

ул. Хуторивка, 8, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Владимира Великого, 18, в направлении ул. Стрыйской (ограничение скорости 50 км/ч).

Черкассы (четыре прибора контроля "Каскад"):

просп. Химиков, 30 в направлении ул. Вячеслава Галвы (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 341/40, в направлении ул. Криваливська (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Благовестная, 36/47, в направлении ул. Грушевского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Надпольная, 208, в направлении ул. Ивана Франко (ограничение скорости 50 км/ч).

Чернигов (три прибора контроля "Каскад"):

ул. Рокоссовского, 12, корп. 2, в направлении ул. Защитников Украины (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 296, в направлении ул. Владимира Дрозда (ограничение скорости 50 км/ч);

просп. Мира, 241-А, в направлении ул. Летной (ограничение скорости 50 км/ч).

Сейчас автоматически фиксируют правонарушения 60 приборов, расположенных в Киеве, Кропивницком, Харькове, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской и Николаевской областях.

В ближайшее время планируется запуск комплексов автофиксации и на других участкам дорог, в городах и областях, анонсировали в МВД.

Ранее "Страна" писала, что к 2024 году в Украине будут работать уже около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД.

Мы также рассказывали о том, какую новую функцию получили камеры фиксации ПДД.