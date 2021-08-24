Печерский суд в Киеве отложил до середины сентября рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу по делу о расстрелах на Майдане.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Адвокатской совещательной группы.

Суд трижды - 9, 12 и 17 августа - пытался провести заседание, чтобы рассмотреть указанное ходатайство, но попытки были безуспешными - не являлись защитники Януковича. 19 августа в суд пришла новый адвокат Андриана Фозекош.

Заседание с перерывами длилось шесть часов. Адвокат подала ходатайство о вызове экс-президента в порядке международно-правовой помощи. Но из-за того, что ранее такие ходатайства стороной защиты уже подавались, суд оставил его без рассмотрения.

После этого Фозекош попросила дать ей несколько дней, чтобы изучить материалы. Суд предоставил три часа. Далее адвокат подала ходатайство о проведении проверки, почему в 2019 году было вынесено постановление об объявлении ее подзащитного в международный розыск, но в ЕРДР оно внесено не было. Суд поручил компетентным органам провести проверку.

Следующее заседание по делу назначили на 16 сентября, начало намечено на 16:30.

Напомним, ранее суд разрешил провести заочное расследование дела против Януковича о расстрелах на Майдане.

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