Сегодня Украина отмечает 30-й год независимости. По этому поводу власти устраивают пышные празднества - включая военный парад, который в предыдущие годы из экономии проводить не хотели.

Более того, президент Владимир Зеленский говорил, что техника должна быть на фронте, а не в мирном Киеве. А в этом году резко поменял свое мнение.

По Киеву не только проедет военная техника, но и пролетят боевые самолеты, а по Днепру пройдет свой, речной парад. Приготовления и репетиции шли неделю.

После официальной части по Крещатику пройдут националисты с "Маршем защитников". Полную программу этого дня мы публиковали здесь. Закончится он концертом на НСК "Олимпийский" в 21:00.

Следим за событиями в Киеве и других городах Украины. Материал обновляется.

09:58 Диктор перед парадом рассказывает, что украинская армия противостоит российской, которая больше, чем армии ряда стран Европы. И говорит, что Украина усилит блок НАТО, поскольку имеет "уникальный боевой опыт".

09:55 Ющенко мило общается с Саакашвили. Они одновременно были президентами.

09:52 На трибунах уже все президенты - Кучма, Ющенко, Порошенко. Кравчука пока не видно. Также, по понятным причинам, пока нет Януковича.

Также приехали мэры Киева - от Омельченко до Кличко.

09:49 Зеленский приедет к десяти часам утра. Это станет началом торжеств.

09:47 В соцсетях идут свои обсуждения Дня независимости. Телеведущий Максим Гольдарб подводит итоги 30 лет жизни страны:

"Если:

- минус 15 млн человек;

- минус 7% территории;

- минус 3/4 промышленности;

- минус 2/3 сбережений народа;

- минус залежи полезных ископаемых (у иностранцев и олигархов) и минус карпатские леса;

- минус собственные золотовалютные резервы (они сейчас практически все заемные);

- минус весь научно-технический потенциал;

- минус половина работоспособного населения, уехавшая на заработки;

- минус доступная система здравоохранения;

- минус полноценная платёжеспособная гривна;

- минус украинская земля, ранее принадлежавшая народу, а сегодня выставленная на продажу;

- минус какой бы то ни было авторитет на международной арене;

- минус желание молодёжи здесь рожать детвору;

- минус в половину рождаемость;

- плюс желание половины молодёжи уехать из страны навсегда;

- плюс рост в два раза смертности;

- плюс рост госдолга в 10 раз;

- плюс рост тарифов в 15 раз;

- плюс рост цен на продукты в среднем в 15 раз;

- плюс каждый второй работающий - бедняк;

- плюс 80% пожилых людей - нищие;

- плюс рост численности госаппарата в 3 раза;

- плюс полное внешнее управление крупнейшими госпредприятиями, национальной банковской системой, системой правосудия, прокуратурой, спецслужбами, МИДом;

- плюс засилье грантоедов и агентуры влияния;

- плюс нацификация и рост преступности;

- плюс невозможность абсолютного большинства защитить свои права в судебном порядке вследствие намеренного увеличения в три раза судебных пошлин;

- плюс уничтожение свободы слова путём незаконного закрытия тв каналов, сайтов, газет, преследования лидеров мнения; -

так вот, если это "независимость", то у всех нас проблемы с восприятием реальности".

09:45 Приехал президент Польши Анджей Дуда. Поляки, кстати, сегодня будут маршировать по Крещатику, также над ним пролетят польские истребители F-16.

09:42 Трибуны на площади Независимости начинают заполняться.

09:40 Людей очень много. Ближе к станции метро Крещатик начинается давка. Большинство без масок, о социальной дистанции речь не идёт.

09:39 На Майдан привезли Константинопольского патриарха Варфоломея.

09:25 На Крещатике сейчас людей в форме едва ли не больше, чем гражданских.

09:23 В Святой Софии состоялось традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит в День Независимости - "Благословение Украине". В нем приняли участие главы основных конфессий - в том числе глава УПЦ митрополит Онуфрий. А также президент Владимир Зеленский.

При этом, патриарха Варфоломея на нем не было - только под этим условием согласилась прийти УПЦ.

09:18 У центральных станций метро, которые работают, очень много людей. Все направляются к Майдану Независимости. Чем ближе к центру, тем больше скопление народа.

09:15 Нацгвардия тоже выводит свою бронетехнику на улицы Киева.

09:07 Военная техника уже стоит на прилегающих к центру улицах и ждет команды на движение. Везут в том числе и турецкие беспилотники "Байрактар".

09:00 Идут последние приготовления к празднику Независимости. На улице Большая Васильковская уже выстроены колонны военной техники.

Значительно усилены меры безопасности в центральных кварталах Киева. Правоохранители стоят буквально через каждых 20 метров.

Также на вход и выход закрыта станция метро Майдан Независимости.