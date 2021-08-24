Подготовка к параду на День независимости. Фото
Подготовка к параду на День независимости. Фото "Страны"

Сегодня Украина отмечает 30-й год независимости. По этому поводу власти устраивают пышные празднества - включая военный парад, который в предыдущие годы из экономии проводить не хотели. 

Более того, президент Владимир Зеленский говорил, что техника должна быть на фронте, а не в мирном Киеве. А в этом году резко поменял свое мнение. 

По Киеву не только проедет военная техника, но и пролетят боевые самолеты, а по Днепру пройдет свой, речной парад. Приготовления и репетиции шли неделю.

После официальной части по Крещатику пройдут националисты с "Маршем защитников". Полную программу этого дня мы публиковали здесь. Закончится он концертом на НСК "Олимпийский" в 21:00.

Следим за событиями в Киеве и других городах Украины. Материал обновляется. 

09:58  Диктор перед парадом рассказывает, что украинская армия противостоит российской, которая больше, чем армии ряда стран Европы. И говорит, что Украина усилит блок НАТО, поскольку имеет "уникальный боевой опыт". 

09:55  Ющенко мило общается с Саакашвили. Они одновременно были президентами. 

09:52  На трибунах уже все президенты - Кучма, Ющенко, Порошенко. Кравчука пока не видно. Также, по понятным причинам, пока нет Януковича.

Также приехали мэры Киева - от Омельченко до Кличко. 

09:49  Зеленский приедет к десяти часам утра. Это станет началом торжеств. 

09:47  В соцсетях идут свои обсуждения Дня независимости. Телеведущий Максим Гольдарб подводит итоги 30 лет жизни страны:

"Если:
- минус 15 млн человек;
- минус 7% территории;
- минус 3/4 промышленности;
- минус 2/3 сбережений народа;
- минус залежи полезных ископаемых (у иностранцев и олигархов) и минус карпатские леса;
- минус собственные золотовалютные резервы (они сейчас практически все заемные);
- минус весь научно-технический потенциал;
- минус половина работоспособного населения, уехавшая на заработки;
- минус доступная система здравоохранения;
- минус полноценная платёжеспособная гривна;
- минус украинская земля, ранее принадлежавшая народу, а сегодня выставленная на продажу;
- минус какой бы то ни было авторитет на международной арене;
- минус желание молодёжи здесь рожать детвору;
- минус в половину рождаемость;
- плюс желание половины молодёжи уехать из страны навсегда;
- плюс рост в два раза смертности;
- плюс рост госдолга в 10 раз;
- плюс рост тарифов в 15 раз;
- плюс рост цен на продукты в среднем в 15 раз;
- плюс каждый второй работающий - бедняк;
- плюс 80% пожилых людей - нищие;
- плюс рост численности госаппарата в 3 раза;
- плюс полное внешнее управление крупнейшими госпредприятиями, национальной банковской системой, системой правосудия, прокуратурой, спецслужбами, МИДом;
- плюс засилье грантоедов и агентуры влияния;
- плюс нацификация и рост преступности;
- плюс невозможность абсолютного большинства защитить свои права в судебном порядке вследствие намеренного увеличения в три раза судебных пошлин;
- плюс уничтожение свободы слова путём незаконного закрытия тв каналов, сайтов, газет, преследования лидеров мнения; -
так вот, если это "независимость", то у всех нас проблемы с восприятием реальности".

09:45  Приехал президент Польши Анджей Дуда. Поляки, кстати, сегодня будут маршировать по Крещатику, также над ним пролетят польские истребители F-16. 

09:42  Трибуны на площади Независимости начинают заполняться. 

09:40  Людей очень много. Ближе к станции метро Крещатик начинается давка. Большинство без масок, о социальной дистанции речь не идёт. 

09:39  На Майдан привезли Константинопольского патриарха Варфоломея. 

09:25  На Крещатике сейчас людей в форме едва ли не больше, чем гражданских.

09:23  В Святой Софии состоялось традиционное мероприятие, которое ежегодно проходит в День Независимости - "Благословение Украине". В нем приняли участие главы основных конфессий - в том числе глава УПЦ митрополит Онуфрий. А также президент Владимир Зеленский.

При этом, патриарха Варфоломея на нем не было - только под этим условием согласилась прийти УПЦ. 

09:18  У центральных станций метро, которые работают, очень много людей. Все направляются к Майдану Независимости. Чем ближе к центру, тем больше скопление народа. 

09:15   Нацгвардия тоже выводит свою бронетехнику на улицы Киева.

09:07  Военная техника уже стоит на прилегающих к центру улицах и ждет команды на движение. Везут в том числе и турецкие беспилотники "Байрактар". 

09:00 Идут последние приготовления к празднику Независимости. На улице Большая Васильковская уже выстроены колонны военной техники.

Значительно усилены меры безопасности в центральных кварталах Киева. Правоохранители стоят буквально через каждых 20 метров.

Также на вход и выход закрыта станция метро Майдан Независимости.

 

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