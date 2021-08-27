Гибель американских солдат во время терактов в Кабуле может стоить Байдену президентства, а мир поставить на грань серьезного витка напряженности.

На фоне хаоса в Афганистане, ожиданий новых возможных терактов и траура в США намеченный на грядущий вторник визит Зеленского в Вашингтон может оказаться несвоевременным, а украинский вопрос - отойти на задний план (кстати, встречу Байдена с израильским премьером Беннетом перенесли из-за кабульских терактов).

Эвакуация из Кабула, по словам Байдена, будет продолжаться до намеченной даты 31 августа (как раз дата визита Зе), несмотря на теракты 26 августа, когда два смертника взорвали себя в толпе у одного из въездов на территорию местного аэропорта.

Дюжина охранявших ворота аэропорта американских морпехов убиты, еще два десятка ранены. Таких потерь за один день у армии США не было со времён операций в Ираке и Афганистане 15 лет назад. Погибли еще десятки местных, пытавшихся прорваться в аэропорт на эвакуацию.

Во время теракта к аэропорту прорывались тысячи афганцев, несмотря на предупреждения от западных правительств о том, что региональный филиал ИГИЛ готовит теракт.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство", точнее ее афганское ответвление "Исламское государство - Хорасан". ИГИЛ враждует с талибами, которые отмежевались от ее действий.

Эти теракты произошли всего через несколько часов после того, как Государственный департамент посоветовал гражданам США держаться подальше от аэропорта, и через несколько дней после того, как Пентагон предупредил о неминуемых угрозах в этом районе.

Байден пообещал ИГИЛ "заставить заплатить", но у экспертов есть сомнения, что ему это удастся, не ввязавшись в новую бойню. В любом случае гибель американцев может грозить президенту США и Демпартии обвалом рейтинга.

Разбирались, каковы будут последствия афганских терактов для США и мира и поедет ли теперь Зеленский в США?

"Тихие отставки"

Эксперты говорят: афганская катастрофа разворачивается во времени, и, судя по всему, худшее может быть еще впереди.

"Это массовое убийство является прямым опровержением заявлений талибов, хваставшихся тем, что восстановили мир в Афганистане. ИГИЛ заинтересовано в том, чтобы выставить талибов как некомпетентных, - сказал Wall Street Journal Торе Хэмминг, приглашенный научный сотрудник лондонского Международного центра по изучению радикализации. - Это борьба за власть. Обе группировки утверждают, что их эмиры являются лидерами мирового мусульманского сообщества. Они не могут сосуществовать".

Ещё совсем недавно администрация Байдена требовала от журналистов начать выпускать больше позитивных репортажей об эвакуации американских граждан. Мол, войну с талибами мы проиграли, но хотя бы успеем всех вывезти.

"Сегодня эти пиар-потуги стали выглядеть по меньшей мере трагикомично. Будь сейчас Конгресс в руках оппонентов Байдена, то уже в ближайшее время можно было бы ждать начала процедуры импичмента - за афганское фиаско, вылившееся в гибель дюжины американских солдат. Однако нынче обе палаты контролируют демократы - и они не станут подвергать собственного президента подобному публичному шельмованию. В закулисье Белого дома в эти часы наверняка идёт ожесточённая борьба вокруг того, кому нужно будет взять на себя ответственность за катастрофу с погибшими солдатами. Кого-то из Пентагона или Госдепартамента могут попросить тихо уйти в отставку. Вероятно, что начались разговоры и о подготовке к смене первых лиц в кабинете министров. Однако об этом мы узнаем лишь постфактум. Нынешняя администрация уже показала себя как очень закрытая и постоянно прячущаяся от любой ответственности. Любые отставки - если они и случатся - не будут никем особо афишироваться", - пишет американист Малек Дудаков в своем "Телеграмме".

Эксперты также отмечают противоречия в выступлении Байдена после терактов.

"Во-первых, его клятва "завершить миссию" по выводу из страны всех оставшихся американцев и афганцев, которые помогали американским войскам, кажется невозможной, учитывая, что он не планирует продлевать крайний срок вывода войск, намеченный на 31 августа. Его разговоры о продолжении попыток вывезти друзей Америки после ухода американских войск, казалось, подтвердили, что он понимает невозможность завершения этой миссии за четыре дня. Но вывезти афганцев из страны, не имея там американских войск, будет еще труднее. Во-вторых, способность Байдена нанести ответный удар по ИГИЛ будет намного труднее без американских войск. Его обещание станет первым реальным испытанием того, что он называет "загоризонтными" возможностями, предположительно с использованием авиации или беспилотных летательных аппаратов, вооруженных ракетами, чтобы гарантировать, что Афганистан снова не станет убежищем террора, который может угрожать безопасности США. Это также означает, что операции США в стране не заканчиваются, а меняются", - сказал "Стране" обозреватель CNN Стивен Коллинс.

"Рейтинг Байдена будет падать и падать"

Тем временем часть американцев считает процесс ухода из Афганистана огромным провалом и возлагает вину на Байдена, а противники уже призвали его уйти в отставку, главный вопрос - как будут реагировать оппоненты президента внутри Демпартии.

За теракты в Афгане президент и Демпартия могут заплатить обвалом рейтингов и провалом на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся чуть более, чем через год.

"Байден теперь почти наверняка заплатит политическую цену. Трагические события подорвут доверие общества к компетентности президента как внутри страны, так и за рубежом. Трагические образы кровавой бойни будут использованы республиканцами, чтобы изобразить Байдена как реинкарнацию Джимми Картера (при Картере в Афганистан вошли советские войска - Ред.). Его рейтинг будет падать и падать", - написал известный американский политолог Йен Бреммер в своем блоге.

С тем, что Байден понесет ответственность за последствия ухода США из Афганистана, согласен и Коллинс.

"Байден баллотировался на платформе компетентности и позиционировал себя как эксперт по внешней политике. Что не согласуется с фиаско последних дней. Предсказания Байдена о том, что "Талибан" не захватит быстро Кабул и что у США не будет выхода в сайгонском стиле, были ошибочными. И теперь он кажется уязвимым для республиканских обвинений в слабости и нерешительности, которые представляют реальную политическую опасность в преддверии промежуточных выборов", - говорит Коллинс.

Поедет ли Зеленский в США?

События в Афганистане могут сказаться и на отношениях США и Украины, которая может оказаться вне внимания Вашингтона А это значит, что не стоит ожидать ни значительного роста поддержки, ни тем более членства в НАТО или новых антироссийских санкций по газопроводу.

"Для США первоочерёдным сейчас является афганский вопрос. Поэтому вряд ли будут большие сдвиги от визита Зеленского в Вашингтон. Хотя и до того, что случилось в Афганистане, не стоило ждать каких-то рывков - совпало много факторов", - спрогнозировал в беседе со "Страной" Самуэль Чарап, старший эксперт Rand Corporation.

В тоже время теперь и сам визит Зеленского под большим вопросом. Тем более, что он должен состояться 31 августа - в день, когда должен закончиться вывод американских войск и эвакуация американских граждан из этой страны. И Байдену явно будет не до Зеленского.

К слову, еще вчера из-за ситуации в Кабуле Байден отложил на неопределенное время встречу с премьером Израиля, который уже прибыл в Вашингтон.

В Украине возможность переноса или отмена визита Зеленского в США уже трактуется как крупное геополитическое поражение украинского президента.

В ответ ряд близких к Банковой телеграм-каналов уже начинают "прокачивать" тему, что Зеленский сам может предложить американцам перенести встречу, в связи с ситуацией в Афганистане.

Но официально визит пока никто не отменял.