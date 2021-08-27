В четверг, 26 августа, в горах на Прикарпатье травмировался поляк. Он с еще пятью туристами шел по маршруту от горы Коретивна к горе Петрос Горганский.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Спасатели узнали о происшествии около 14:00 26 августа. Им сообщили, что поляк травмировался в районе села Осмолода Ивано-Франковской области. На место бойцы ГСЧС прибыли спустя пять с половиной часов - к 19:30. Туристу оказали необходимую первую помощь.

После этого спасатели сопроводили его, поскольку ему было тяжело передвигаться по горной местности. Вместе они прошли 6 километров, также 13 км они проехали на авто ГСЧС. В итоге они прибыли в Осмолоду, к месту, где жил травмированный поляк со своей группой.

Напомним, недавно на Закарпатье в лесу пропали четверо детей, они ушли в лес собирать чернику.

Впрочем, спустя всего один день спасатели нашли потерявшихся на Закарпатье четверых маленьких детей. Им пришлось самим провести ночь в лесу. К счастью, никто из них не пострадал - отделались лишь испугом. К поискам, к слову, привлекалось 250 человек.