Беларусь начала выпускать коньяк из местного винограда
В Беларуси впервые в истории начали производить коньяк местного производства. Алкогольный напиток президенту Александру Лукашенко презентовал глава концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.
Об этом пишет Telegram-канал "Пул Первого.
Александр Лукашенко во время презентации похвалил новый отечественный напиток. Он назвал день, когда начали производить белорусский коньяк, особым, а получившийся коньяк хорошим.
"Кто бы мог подумать, что Беларусь может производить из винограда коньяк!.. Какие молодцы! Никогда не думал!" - сказал глава Беларуси.
Виноград, из которого теперь делают коньяк, растет на юге Беларуси.
Ранее мы писали, что Александр Лукашенко присоединился к уборке арбузов на своем участке.
А также о том, что Беларусь хочет закупить ракетные комплексы С-400 по внутренним ценам России