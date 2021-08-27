В Беларуси впервые в истории начали производить коньяк местного производства. Алкогольный напиток президенту Александру Лукашенко презентовал глава концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен.

Об этом пишет Telegram-канал "Пул Первого.

Александр Лукашенко во время презентации похвалил новый отечественный напиток. Он назвал день, когда начали производить белорусский коньяк, особым, а получившийся коньяк хорошим.

"Кто бы мог подумать, что Беларусь может производить из винограда коньяк!.. Какие молодцы! Никогда не думал!" - сказал глава Беларуси.

Виноград, из которого теперь делают коньяк, растет на юге Беларуси.

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