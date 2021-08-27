В этом году в Украине первые дни сентября будут по-летнему жаркими и сухими, но довольно быстро осень вступит в свои права и начнут идти дожди. Правда, в середине месяца не обойдется без теплых и солнечных дней.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на синоптика Леонида Горбаня.

Согласно его прогнозу, первые два дня сентября в Украине не будут отличаться от лета - погода будет жарко и сухой. Однако, уже с 3 числа начнут идти дожди, которые продлятся несколько дней.

После осадков украинцев вновь побалует теплая и ясная погода, которая ожидается 7-10 сентября. Затем страну вновь накроют дожди, но всего на два дня, 11-12 сентября.

С 13 по 17 число месяца будет ясная и теплая погода, но при этом будет ветрено. 18 сентября вновь придут дожди, но только на один день. После этого, до 23 числа будет сухая погода.

К концу месяца в Украине окончательно воцарится осенняя погода - 24-25 сентября пройдут дожди, а после этого до конца сентября будет пасмурно и холодно.

Ранее "Страна" рассказывала, чего стоит ждать украинцам от погоды в октябре. Уже в октябре в Украину могут прийти первые заморозки и снег.

Напомним, в прошлом году первый снег в нашей стране выпал уже в сентябре.