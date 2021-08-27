С ноября текущего года сотрудники морского торгового порта "Черноморск" в Одесской области, перейдут на трехдневную рабочую неделю. Такое решение связано с тем, что у государственного предприятия не хватает средств, чтобы выплачивать работникам заработную плату.

Об этом в своем обращении, обнародованном на сайте порта, заявил в. о. директор "Черноморска" Александр Попов.

По состоянию на 20 июля 2021 года, предприятие оказалось на пороге банкротства. В частности, "Черноморск" получил убытки из-за отсутствия в текущем году "системного менеджмента и ненадлежащего контроля за оперативной деятельностью".

По словам руководителя порта, предприятие понесло убытки в 173 400 000 грн за первые шесть месяцев. К тому же, добавил он, валовая прибыль снизилась на 53%, а доходность всех подразделений порта - на 67%.

Попов также добавил, что разница между доходами и расходами ежемесячно составляет минус 42 млн грн, при этом, только на фонд зарплаты необходимо ежемесячно выделить 28-32 млн грн без налогов.

В связи с этим, руководство госппредприятия решило перевести на трехдневку часть коллектива непроизводственных подразделений. Они будут работать 24 часа в неделю.

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