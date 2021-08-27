Украина, где число новых зараженных Сovid-19 уже превысило планку в 2 тысячи человек, может выйти из зеленой зоны еще до середины сентября.

Об этом в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

По информации экспертов, ситуация с коронавирусом в Украине сейчас под контролем. При этом число госпитализаций все еще выше, чем количество выписок. Впрочем, койки в больницах для больных с Covid-19 заполняются медленнее: ранее показатель держался на уровне 15%, сейчас это 12%.

В Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики говорят о том, что почти все регионы страны сейчас приближаются к показателям оранжевой или желтой зон карантина. Страна может выйти из зеленой зоны эпидопасности уже в первые две недели сентября.

При этом самой сложной ситуация складывается в Черновицкой области. Там заболеваемость в два раза менее контролируемая, чем в среднем по стране. Также уровень госпитализаций в этом регионе в два раза больше, чем в среднем в других областях.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве прогнозируют новый локдаун в Украине в ноябре.

Также мы писали о том, что по словам санврача Кузина, новый локдаун в Украине постараемся оттянуть максимально.