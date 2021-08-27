Посетители скандального концерта итальянского тенора Андреа Бочелли в Мариинском парке, который смогли послушать только випы, внесли 1 млн 380 тысяч гривен благотворительных взносов за пригласительные.

Об этом со ссылкой на организаторов концерта сообщает "КП в Украине".

Концерт проходил в День независимости, 24 августа. На него только официально потратили 15 млн гривен. Посетить мероприятие смогли только представители украинской элиты, обычных киевлян послушать легендарного оперного певца не пустили.

Организатором мероприятия выступила организация ModernArtFoundation. Концерт задумывался как благотворительное мероприятие, вырученные от которого средства планируют направить на создание музея украинского художника Ивана Марчука.

По данным организаторов, за приглашения на концерт Бочелли по предварительному заказу удалось получить 1 350 000 грн. Однако по состоянию на 26 августа взносы продолжали поступать от приглашенных гостей.

Ранее мы писали о том, что сцену для концерта Бочелли установили на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов.

Также "Страна" писала о том, как распилили 130 млн на День независимости.