84-летнего миллиардера Сильвио Берлускони, четырежды занимающего должность премьер-министра Италии, госпитализировали в Милане. По предварительным данным, в больницу его поместили для проведения обследования после перенесенной в сентябре прошлого года коронавирусной болезни.

Об этом сообщает агентство Rai News в пятницу, 27 августа.

По данным издания, политический деятель пройдет проверку в больнице Сан-Рафаэле в итальянской столице. По словам источников в парламенте, Берлускони в прошлом году тяжело перенес Covid-19, поэтому ему нужно провести полное обследование.

Напомним, Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра в четырех правительствах течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году. Сейчас он является депутатом Европейского парламента.

Ранее мы писали, в сентябре 2020 года у заразившегося коронавирусом Берлускони диагностировали начальную стадию двусторонней пневмонии.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в мае 2019 года экс-премьер Италии Берлускони перенес операцию из-за кишечной непроходимости. Изначально сообщалось, что он был госпитализирован с почечной коликой, однако оказалось, что причина была в кишечной непроходимости. Ему сделали лапароскопию.