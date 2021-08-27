В северной части столицы Японии Токио была замечена сбежавшая обезьяна, горожан призвали быть осторожными и не приближаться к животному. Ранее обезьяны были обнаружены и в других городах Японии.

Об этом сообщает Тhe Мainichi.

В связи с большим количеством сообщений о том, что была замечена обезьяна с середины августа в соседней префектуре Сайтама, а также в Токио, власти предполагают, что это одна и та же обезьяна, которая направляется на юго-запад.

Около полудня 26 августа в районный офис Кита поступило сообщение об обезьяне в районе Табаташинмачи, и к вечеру это животное было замечено несколько раз.

С момента появления в префектуре Сайтама города Фудзимино 16 августа обезьяна также была замечена во многих местах, в том числе в городах Сики и Асака в той же префектуре и в районе Аракава в Токио.

С 16 по 17 августа в Фудзимино было обнаружено семь обезьян, а 20 августа животное было также замечено в Сики и Асака. Муниципальное правительство Асаки выпустило предупреждение в начальных и средних школах, призвав родителей быть осторожными.

Людей призвали следить за тем, чтобы их дома были заперты, а если они увидят обезьяну - не подходить к ней и не смотреть ей в глаза.

Напомним, зимой в Харькове обезьяна сбежала из зоопарка в торговый центр.

Также сообщалось, что в Белфасте трое обезьян сделали лестницу и сбежали из зоопарка.