Радикал Сергей Стерненко, получивший год условно за незаконное обращение оружия, подал кассационную жалобу на приговор Одесского апелляционного суда.

Об этом сам Стерненко сообщил в своем Телеграм-канале.

Он заявил, что подал кассацию в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, который дал ему три года лишения свободы с заменой на год условно за "один несуществующий патрон".

Напомним, 23 февраля суд в Одессе приговорил радикала Сергея Стерненко к семи годам тюрьмы и конфискации половины имущества по делу о похищении и пытках в 2015 году Сергея Щербича, депутата Лиманского поселкового совета.

Однако 31 мая суд в Одессе вынес приговор по апелляции Сергея Стерненко в деле о пытках и похищении человека. Суд заменил семилетний срок радикала на трехлетний с испытательным сроком в год.

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему Стерненко избежал тюрьмы за похищение и пытки человека.

Кроме того, он обвиняется в умышленном убийстве. 24 мая 2018 года Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.