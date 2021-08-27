На борту авиалайнера "Киева-Шарм-эль-Шейх"(Египет) украинского лоукостера SkyUp двое пассажиров устроили драку. После данного инцидента авиакомпания внесла их в черный список.

Об этом со ссылкой на сообщение авиакомпании сообщают "Украинские новости" в пятницу, 27 августа.

В компании рассказали, что инцидент произошел пятью днями ранее - 22 августа. На борту самолета мужчина и женщина стали неадекватно себя вести. В частности, они между собой устроили драку. Бортпроводники оперативно вмешались в ситуацию и успокоили пассажиров. Однако командир самолета принял решение снять с рейса пассажиров в ближайшем аэропорту.

В SkyUp добавили, что после приземления в международном аэропорту "Одесса" пассажиров передали полиции. Кроме того, им запретили пользоваться услугами авиакомпании - пассажиров внесли в черный список.

Ранее мы рассказывали, как в самолете рейса Москва-Минводы подрались две пассажирки. В ходе полета между ними завязался конфликт, во время которого одна из них ударила другую по голове.

Также "Страна" писала, что МАУ внесла в черный список женщину, которая гуляла по крылу самолета и била других пассажиров.

Кроме этого, мы сообщали, что летевшие на Ибицу туристы подрались в самолете из-за маски.