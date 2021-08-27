"Приватбанк" объявил о завершении процедуры вручения израильского иска на 600 миллионов долларов экс-собственникам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также их доверенному лицу - Вячеславу Карташову. Это было сделано по решению израильского суда от 26 апреля 2021 года в соответствии с Гаагской Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, сообщается на сайте "Приватбанка".

"Банк обязан пять раз опубликовать уведомление о вручении по каждому из ответчиков. Сейчас это требование выполнено благодаря опубликованию 26 августа 2021 года последних сообщений о вручении по каждому из ответчиков в выпуске газеты "Голос Украины", - говорится в сообщении.

Пять публикаций уведомлений о вручении обязывают ответчиков в течение 60 дней подать отзыв с момента последней публикации.

Напомним, в декабре 2019 года Приватбанк инициировал в Израиле новый судебный процесс против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сумма судебных исков составляет 600 миллионов долларов.

Также мы писали, что полиция Израиля ведет расследование в отношении Коломойского и его соратников.