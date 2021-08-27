Из психбольницы под Николаевом сбежал убийца. Его нашли в зарослях камыша
В среду, 25 августа, в Николаевской области осужденный за убийство мужчина сбежал из психиатрической больницы. Вскоре в поросших камышом плавнях близ одного из сел неподалеку от больницы его обнаружили правоохранители.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
33-летнего мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрию. Но вскоре суд приказал перевести злоумышленника из одного отделения больницы со строгим наблюдением в другое, из которого убийца и совершил побег.
После этого полиция открыла уголовное производство. Убийцу удалось найти на следующий день, вечером 26 августа.
Оперативники задержали беглеца в плавнях одного из сел Николаевского района, которое расположено недалеко от медучреждения.
Следователи поместили мужчину в специализированное отделение со строгим наблюдением.
Напомним, в начале августа в России была объявлена награда за помощь в поимке сбежавшего из тюрьмы убийцы.
А в июле "Страна" рассказывала, как в Днепропетровской области 21-летний пациент психиатрической больницы убил санитара и сбежал из медицинского учреждения.