В среду, 25 августа, в Николаевской области осужденный за убийство мужчина сбежал из психиатрической больницы. Вскоре в поросших камышом плавнях близ одного из сел неподалеку от больницы его обнаружили правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

33-летнего мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрию. Но вскоре суд приказал перевести злоумышленника из одного отделения больницы со строгим наблюдением в другое, из которого убийца и совершил побег.

После этого полиция открыла уголовное производство. Убийцу удалось найти на следующий день, вечером 26 августа.

Оперативники задержали беглеца в плавнях одного из сел Николаевского района, которое расположено недалеко от медучреждения.

Следователи поместили мужчину в специализированное отделение со строгим наблюдением.

Напомним, в начале августа в России была объявлена награда за помощь в поимке сбежавшего из тюрьмы убийцы.

А в июле "Страна" рассказывала, как в Днепропетровской области 21-летний пациент психиатрической больницы убил санитара и сбежал из медицинского учреждения.