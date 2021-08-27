Экс-вице-канцлера Австрии и экс-главу правой "Партии свободы" Хайнц-Кристиана Штрахе приговорили к 15 месяцам условного заключения за взятки.

Об этом пишет Kurier.

Речь идет о пожертвовании в сумме 10 000 евро для "Партии свободы" от руководителя больницы в Вене, когда Штрахе был главой политической силы. Штрахе оправдали по тем обвинениям, которые касались поездки на Корфу за время пребывания на посту вице-канцлера.

Глава клиники Вальтер Грубмюллер, друг Штрахе, который также обвинялся во взяточничестве в обмен на поддержку изменений в законодательство, получил 12 месяцев условно.

Оба они не признали свою вину в суде. Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Как известно, Штрахе был вице-канцлером Австрии с декабря 2017 по май 2019 года в рамках коалиции с консерваторами канцлера Себастьяна Курца.

Коалиция распалась из-за так называемого "дела Ибицы" и опубликованного видео со Штрахе. Согласно записям, он встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрию.

Также мы писали, что австрийский канцлер стал подозреваемым в деле о коррупции.