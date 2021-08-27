В Торецке (Донецкая область) полиция задержала двоих парней 16 и 18 лет по подозрению в двойном убийстве. На след этих юношей правоохранители вышли после того, как во время тушения пожара в заброшенном доме были обнаружены два трупа. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Донецкой области.

Правоохранители оперативно установили личности погибших, которые оказались местными жителями 52 и 44 лет. После этого развернулись оперативно-розыскные мероприятия с участием судебно-медицинского эксперта и кинолога с собакой.

Подозреваемых удалось установить уже на следующий день. Парней задержали по месту жительства.

По их словам, они поссорились с бездомным и забили его кулаками и кирпичом - от полученных травм мужчина скончался на месте. А когда злоумышленники, пытаясь спрятать тело, переносили его в заброшенный дом, то их заметил случайный прохожий. С ним юноши расправились таким же образом, как и с бомжом.

Они перенесли оба тела в заброшенный дом и подожгли их, чтобы обставить случившееся, как неосторожное обращение с огнем.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. Подозреваемых заключили под стражу сроком на 60 дней.

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