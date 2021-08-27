В Скадовском районе Херсонской области киевлянин поджег и повредил взрывчаткой склады местного фермера. Вредителя задержали правоохранители.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Херсонской области.

В ночь на 27 августа злоумышленник бросил на складскую территорию установки для салюта. В результате здания загорелись. Пожар удалось оперативно локализовать, никто из людей не пострадал.

На место происшествия прибыли полицейские, осмотрели пожарище и собрали несколько вещественных доказательств: обломки гранаты РГД и остатки от салютных установок. Также они пообщались с фермером, который оценил материальный ущерб в более чем 150 000 гривен. Кроме того, пострадавший рассказал, что за несколько дней до пожара кто-то повредил его автомобиль, который стоит 50 000 долларов США.

После расследования правоохранители провели в Скадовске спецоперацию по задержанию и обезвреживанию подозреваемого в поджоге. В операции участвовали оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции и бойцы роты полиции особого назначения.

Как выяснилось, сразу после поджога складов злоумышленник уехал на электросамокате за пределы Скадовска, где на выезде из города он спрятал автомобиль. Ему заблокировали путь и задержали. При задержании оказалось, что мужчина вооружен и одет в бронежилет, но во время преследования выбросил револьвер, который нашли силовики. В его автомобиле Toyota оперативники обнаружили гранату РГД и патроны.

Горящие склады фермера

Поджигатель, его граната и самокат

Тщательно готовившимся к преступлению и запасшимся арсеналом оружия злоумышленником оказался 49-летний житель Киева. У него уже есть судимость за имущественные преступления.

Сейчас полиция выясняет мотивы его действий на складе фермера, а также проверяет на причастность к другим подобным поджогам в Херсоне и Скадовском районе.

Открыто уголовное дело по статье об умышленном уничтожение или повреждении имущества. За это преступление предусмотрено лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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