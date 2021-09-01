Наступил первый осенний месяц. Все основные работы в саду и огороде уже завершены. У жителей села и дачников хранятся картофель, варенье, консервированные перец, огурцы, помидоры, многие другие соленья и угощения.

Сентябрь - последний месяц в году, когда люди трудятся на земле. Зато он легкий и приятный. Начинается сезон тихой охоты. Собираются последние яблоки, тыквы и груши. Высаживается озимый чеснок, виноград и малина. Люди сгребают листву - ее, напомним, лучше не жечь, а использовать для утепления многолетних растений. Когда все это делать - в лунном посевной календаре.

Лунный календарь для огородника и садовода на сентябрь 2021

1-3 сентября Луна будет убывать в Раке. В эти дни можно сажать зелень, декоративные кустарники, розы, малину, виноград и смородину.

Дни отлично подходят для заготовки любой консервации, закваски капусты, заготовки сока и вина, похода в лес за грибами. Собирайте тыкву, яблоки, грушу, айву.

4-5 сентября можно собирать семена, рыхлить грядки, убирать теплицы, косить газон, сгребать листву, убирать сухие ветки. Обе даты благоприятные для сушки фруктов, вяления овощей, очистки чеснока, сбора грибов и их консервации.

6-8 сентября неблагоприятные для огородников, садовой и цветовой. Причина в том, что 7 сентября будет Новолуние, в этом месяце - в Деве.

9-11 сентября благоприятные дни посадки малины, смородины, винограда. Можно собирать облепиху и виноград, заготавливать целебные травы и разливать мед, делать аджику. А вот с солениями лучше повременить.

12-14 сентября огородникам рекомендовано ухаживать на растениями с помощью удобрений, очистить виноград от сухих веток, прополоть сорняки. Собирайте яблоки, груши и айву.

В эти три дня у хозяев получится вкусные наливки, соления, варенье и джемы. Выдастся удачный период для тихой охоты - придете домой с целой корзиной вкусных грибов.

15-16 сентября отправьтесь на грядки, чтобы пересадить сельдерей, петрушку и базилик. Можно высаживать озимые лук и чеснок. Хорошие дни для посадки кустарников и роз.

17-20 сентября предназначены для ухода за газоном, посадки кустов ежевики и винограда. Не забудьте собрать целебные листья.

21 сентября ожидается Полнолуние в Овне. В этот день планируйте отдых.

22-25 сентября можно заниматься пересадкой и обрезкой кустарников, заготавливать соки и компоты, вино и наливки.

26-28 сентября рекомендовано заняться лечением дупел деревьев, очистить их от коры, которая начала процесс отторжения. Приветствуется квашение капусты, засолка огурцов, собирание грибов.

29-30 сентября заканчивается уборка в теплицах. Дни благоприятные для сбора яблок, груш и айвы. Листвой утепляйте многолетние растения.

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