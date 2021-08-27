Министр финансов Сергей Марченко прокомментировал "Стране" свое заявление о том, что 40-летним украинцам на пенсии рассчитывать не стоит.

По словам Марченко, работающим гражданам Украины нужно задуматься о своей пенсии уже сейчас из-за ухудшения демографической ситуации в стране.

"Министерство не отказывается от своих обязательств по выплате пенсий украинцам. Это лишь значит, что стареющего населения сейчас больше. Ситуация с демографией ухудшается в Европе и в Украине в том числе. На каждого работающего украинца приходится по несколько пенсионеров, поэтому им нужно думать, как накапливать уже сейчас на будущее - это я имел в виду", - говорит он.

Он уточнил, что говоря о 40-летних украинцах, он имел в виду, прежде всего, самого себя.

Марченко утверждает, что решением проблемы с выплатой пенсий станет обязательная накопительная система. При этом, как сообщает министр, пенсии будут (даже для 40-летних украинцев) - просто маленькие.

"Обязательная накопительная система, мотивацией которой я занимаюсь, это и есть путь решения проблемы. По желанию можно накапливать и в частные пенсионные фонды. И это не значит, что пенсий не будет, они просто будут очень небольшими. Сейчас соотношение зарплат и потенциальной пенсии - около 30%. Дальше все будет ухудшаться, потому что количество пенсионеров будет огромное. В данной ситуации, как 40-летний, я говорил конкретно про себя", - объясняет он.

Кроме этого, Марченко утверждает, что на данный момент с Пенсионным фондом проблем нет, хотя признает, что он дефицитный. Более того, министр добавил, что "бросать украинцев" никто не будет и призвал задуматься о накопительной системе как о "второй пенсии".

"Солидарная система строится на том, что вы платите ЕСВ, из которого оплачиваются пенсии пенсионерами. Но этих денег вскоре не будет хватать на достойных пенсий для таких, как я. А проблем с Пенсионным фондом нет и не будет. Да, он дефицитный, это было понятно - уменьшали ЕСВ в два раза. Сейчас бюджет ПФ - 195 млрд гривен и он никаким образом не уменьшается. Но это не значит, что государство не выполняет свои обязательства. Это значит, что принятые ранее решения были неадекватные ситуации и демографии. Бросать никто никого не будет, но всем нужно задуматься о накопительной системе как способе получения второй пенсии", - резюмировал Марченко.

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