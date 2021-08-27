На канале "Прямой" Петра Порошенко в эфире программы "Эхо Украины" ведущий Матвей Ганапольский назвал президента России Владимира Путина х@йлом. На попытку гостьи студии, народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк возмутиться бранью журналист ей нахамил.

Отрывок записи программы опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

В передаче Ганапольский вспомнил об убийстве российской журналистки Анны Политковской и реакции на него Путина.

"Президент сказал: "Зачем ее убили? Она так мало значила, я не знаю, кто это. Ее убийство принесло нам больше проблем, чем если бы она жила". Так это вот такое х@йло, понимаете?" - произнес Ганапольский.

На недоуменный возглас Василевской-Смаглюк после мата он чуть не сорвался на крик.

"Мне можно! Вы лучше бы говорили о реакции власти, а не о том, что я сказал о президенте России!" - начал давать указания гостье Ганапольский тоном, не терпящим возражений.

Депутат робко заметила, что эфир могут смотреть дети.

"Малолетние не должны смотреть политический эфир!" - категорично отрезал ведущий.

Затем он предложил "слуге народа" сделать замечание военным, которые во время репетиции парада ко Дню независимости маршировали по улице Киева под матерную песню о Путине.

Такой напор вынудил Смаглюк оправдываться: мол, я не вам делала замечание, а просто как бывшая медийщица высказала мнение по поводу нецензурщины в вечернем эфире.

"Это была нецензурная лексика?" - разыграл изумление Ганпольский. И добавил, что сам будет разбираться с "Нацкомиссией или как там она называется".

Этот случай прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны" и тоже вспомнил и Нацсовет по ТВ, чье название Ганапольский не смог правильно произнести.

"Как отреагирует Нацсовет? Будет ли требовать отзыв лицензии за мат в эфире или скажет, что так и надо было?" - написал телеграмм-канал.

Год назад Нацосвет по ТВ уже проверял "Прямой" из-за сквернословия Ганапольского.

Как писала "Страна", до этого ведущий нахамил жене погибшего шахтера.