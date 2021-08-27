Компании, поставляющие потребителям газ, опубликовали новые тарифы на голубое топливо. Цены повысились, однако при этом годовые тарифные планы не поменялись, оставшись выгоднее месячных.

Об этом передает "Корреспондент" со ссылкой на данные компаний.

В некоторых украинских регионах цены взлетели почти до 20 гривен за кубометр. Так, "Киевгазэнерджи" в сентябре будет продавать газ по 19,80 гривен за кубометр, тогда как в августе тариф был на четыре гривни меньше - 15,76 гривен за кубометр.

Высоки цены у "Черкасс газсбыта" - 16,76 гривен за кубометр и "Умань газсбыта" - 16,78 гривен за тот же объем.

Между тем большинство компаний-поставщиков отказались от месячных тарифов и оставили лишь годовые. Это компании оператора ГТС "Твой газсбыт", которым принадлежит немалая часть рынка, и "Нафтогаз".

Есть и третий вид компаний, которые предлагают месячный тариф на уровне годового. Например, YASNO продает газ по 8,94 гривни за кубометр в сентябре, а также до конца сезона.

Что касается базовых годовых фиксированных цен, то они остались в диапазоне 7,80-13,50 гривен за кубометр.

Большинство компаний установили годовые цены до девяти гривен за кубометр. Несколько компаний предлагают годовой тариф ниже восьми гривен, среди них "Нафтогаз" с его тарифом 7,96 гривен за кубометр.

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