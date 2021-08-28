В Киевской области, где глава ОСМД чуть не убил подростка, у железнодорожных путей в поселке Песковка местные жители нашли тело 13-летнего мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем сайте.

По данным правоохранителей, 26 августа около 16:00 в отделение полиции поступило сообщение, что на железнодорожной станции "Тетерев" в селе Песковка у путей лежит неизвестный парень без сознания.

После сообщения на место была отправлена группа реагирования и следственно-оперативная группа, которые установили 13-летний ученик 7-го класса одной из школ поселка Песковка проходил вдоль грузового поезда и вылез на вагон. Парня ударило током и от полученных травм он погиб на месте.

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернопольской области нашли кости подростка. Выяснилось, что его закопали друзья, с которыми он в 2004 году пошел добывать металлолом. Семья до последнего верила, что парень найдется живым.

Также напомним, что в Киеве подросток хотел спрыгнуть с крыши многоэтажки. Парень рассказал, что у него в семье произошла ссора, он ушел из дома и не ночевал там, а теперь не знает, что делать дальше. Патрульным удалось уговорить подростка спуститься вниз, его передали инспектору ювенальной превенции.