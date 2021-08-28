Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что много людей жалуются ей на поставщиков жилищно-коммунальных услуг, которые в интернете и подъездах домов вывешивают перечни должников с их адресами, номерами счетов и суммами задолженности. Омбудсмен напомнила, что это незаконно.

Разъяснение Денисовой опубликовано на сайте уполномоченного по правам.

Омбудсмен сослалась на статью 32 Конституции, по которой никто не может подвергаться вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, предусмотренных основным законом. Кроме прочего недопустимы сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия (кроме определенных законом случаев и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека).

В 2012 году Конституционный суда своим решением № 2-рп/2012 дал определение информации о личной и семейной жизни (персональным данным). Это любые сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Такая информация считается конфиденциальной и может быть распространена только с согласия.

А в соответствии со статьей 6 закона "О защите персональных данных" обработка, распространение и передача персональных данных должны вестись для конкретных и законных целей, определенных по согласию субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных украинскими законами.

Таким образом, номера лицевых счетов, адреса, суммы задолженности должников считаются персональными данными, поэтому на них распространяются общие требования по обработке персональных данных. А значит, размещение их в свободном доступе - это нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных. Оно влечет административную ответственность.

Между тем в Украине разрешили отключать жилища от коммунальных услуг за долги по их оплате.

И это при том, что тарифы в стране только растут, а значит, должников будет все больше.