Разведка США рассекретила свой доклад о происхождении нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. По мнению спецслужбы, SARS-CoV-2 не был разработан в лаборатории в качестве биологического оружия.

Доклад опубликован на сайте офиса директора Национальной разведки.

В документе сказано, что разные ведомства США согласны с разведсообществом по поводу того, что коронавирус скорее всего не является плодом рук специалистов по генной инженерии.

Кроме того, в докладе говорится, что американские разведывательные службы так и не пришли к единому выводу об истоках происхождения SARS-CoV-2, их мнения на этот счет расходятся. Но ведомства сошлись во мнении, что наиболее правдоподобны версии о переходе вируса к человеку вследствие естественного контакта с зараженным животным или некоего инцидента (возможно, утечки) в лаборатории.

Также разведчики уверены, что власти Китая вряд ли знали о коронавирусе до первой вспышки заболевания COVID-19.

Напомним, в мае президент США Джо Байден поручил разведслужбам в течение 90 дней найти источник происхождения коронавируса.

В итоге разведка нашла базу генетических данных о вирусах из лаборатории Уханя, но не знала, что делать с огромным объемом информации на китайском языке.