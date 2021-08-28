В пятницу, 27 августа, в селе Ветлы в Волынской области зафиксировали случай заражения ботулизмом. Одного человека пришлось госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, заболевание было подтверждено лабораторно. Состояние зараженного медики оценивают как средней тяжести.

"Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий", - рассказали спасатели.

Напомним, Минздрав Украины решил напомнить гражданам о первых симптомах ботулизма и том, что можно сделать для предотвращения последствий. Так, первые симптомы могут проявиться через пару часов. Но чаще всего первые признаки проявляются через 12-24 часа.

Ранее мы писали о том, что в больницу Запорожья попала семейная пара, у которой диагностировали ботулизм. После употребления в пищу рыбы супруги попали в реанимацию и находились без сознания. Позже женщина умерла в больнице, а супруг в тяжелом состоянии находился под аппаратом ИВЛ.

Кроме того, в Минздраве Украины также рассказывали гражданам, в чем заключается опасность вяленой или сушеной рыбы.