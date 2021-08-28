Депутат "Слуги народа" Алексей Кузнецов контролирует масштабный бизнес в "ЛНР" - от ломбардов до аптек и сети кондитерских.

Об этом "Стране" сообщил источник в СБУ.

Бизнес имеет регистрацию в непризнанной "ЛНР" и ведется через доверенных лиц.

Кузнецов до избрания в парламент в рядах "Слуги народа" был помощником депутатов Владимира Медяника от Партии регионов и потом - Григория Шверка от БПП. В нынешней Раде он входит в комитет по правам человека и реинтеграции неподконтрольных территорий.

В Луганске семья депутата контролирует здание бывшей "Союзпечати" (ныне - "Луганскпечать"), расположенной по адресу Молодежный квартал, 2а. Там находится главный офис сети 16-ти аптек "Ваше здоровье", которые работают по всей "ЛНР".

Источник - Яндекс-карты

О том, что Кузнецов был главой правления "Луганскпечати", говорят и данные из украинских реестров. Там же работал и житель Луганска Роман Колмычек, который сейчас, как говорит источник "Страны", и руководит аптеками "Ваше здоровье".

Аптеки зарегистрированы на ООО "Лугафармопт", которое было открыто в "ЛНР" и находится по тому же адресу - Молодежный, 2а, где была "Луганскпечать" Кузнецова.

Руководитель аптек Роман Колмычек, кстати, имеет еще одну связь с Кузнецовым. По данным YouControl, он руководит украинской компанией "СП-Комфорт", которая владела зданием "Луганскпечати" в 2014 году.

Среди соучредителей этой фирмы - жена депутата Алина Кузнецова.

Таким образом, в здании, которое принадлежит семье депутата от "Слуги народа", работает крупная аптечная компания, зарегистрированная в "ЛНР" и имеющая связи с властями "республики".

Аптеки "Ваше здоровье" глубоко вовлечены в местную экономическую жизнь - они позволяют рассчитываться картами, которые выдает луганский "центробанк". И широко рекламируются местными властями.

Реальным владельцем сети, как говорит наш собеседник в СБУ, является сам Кузнецов и его помощник Сергей Чернышев (в этом статусе он указан на сайте Верховной Рады).

Алексей Кузнецов, по данным источника, также контролирует сеть ломбардов "Золотой купец" - около 30 филиалов на территории "ЛНР". Происходит это через доверенное лицо в Киеве, а на месте прикрывают бизнес должностные лица "МГБ ЛНР".

Опосредованную связь с Кузнецовым можно обнаружить на Facebook-странице ломбарда. Всеми постами группы неизменно делится только один человек - житель Луганска Николай Долиба. Который, видимо, и работает в "Купце".

При этом на его персональной странице указано, что Долиба работал менеджером в компании "Луганскпечать", которую, как мы уже говорили выше, возглавлял нардеп от "Слуги народа".

Также, по данным нашего источника, Кузнецов контролирует сеть кондитерских "Булочная", которые открыты на неподконтрольной территории. Ими управляет дядя его помощника Чернышева - проживающий в "республике" Сергей Бурыгин.

Упоминания об этом предпринимателе есть на сайте налоговой службы "ЛНР".

Интересно, что у "Булочной", "Вашей аптеки" и ломбардов "Золотой купец" часто совпадают адреса. Так, в городе Должанске (бывший Свердловск) все три заведения расположены по адресу Энгельса, 38. А иногда они даже вместе рекламируются (упоминание - в конце ролика).

Кроме того, и "Булочная", и "Ваша аптека" также имеют еще один совпадающий адрес - улица героев ВОВ, 7 в Луганске.

Также в распоряжении "Страны" есть ряд доверенностей, которые выдали на территории "ЛНР" лица, связанные с Кузнецовым - его жена Алина и предположительно мать Татьяна. А также он сам.

Доверенности выдавались на управление жилой и нежилой недвижимостью с 2017 по 2018 годы через нотариусов "Луганской народной республики".

Также доверенность на управление своими нежилыми помещениями в 2017 году выдавал сам Алексей Кузнецов. Все документы оформлялись на жителя Луганска Дениса Аль-Дандана, который управляет недвижимостью семьи Кузнецовых в "ЛНР".

Дандан был помощником у депутата Владимира Медяника, у которого работал и Кузнецов.