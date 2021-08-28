В Японии два пациента скончались после прививки вакциной от Covid-19 Moderna. Уколы им сделали препаратом из партии, в которой обнаружили примеси.

Об этом рассказали в Минздраве Японии, передает Reuters.

Умершим пациентам было тридцать лет. Они получили вторую дозу препарата, а через несколько дней скончались. Причины их смерти выясняют специалисты.

Отметим, что в Японии уже прекратили использование партии вакцины, которой привили умерших. Речь о 1,63 миллиона доз препарата Moderna. Решение об остановке поставок было принято после того, как дистрибьютер Takeda Pharmaceutical узнал о контаминантах в некоторых флаконах с вакциной.

Местные средства массовой информации ранее сообщали, что речь шла о металлических частичках. При этом и компании, которые занимаются поставками, и власти, заявили о том, что вакцина, несмотря на это, является безопасной и эффективной.

Напомним, недавно ведущая радио ВВС умерла из-за осложнений после прививки AstraZeneca.

Также сообщалось, что в Украине от коронавируса умерла женщина после прививки вакциной "Модерна".