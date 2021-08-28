В субботу, 28 августа, суд отправил под стражу двух участников акции ультраправой партии "Национальный корпус", которая проходила на Банковой две недели назад и в результате которой произошли столкновения. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

Так, подозрение о совершении преступления сообщили двум мужчинам 1990 и 1984 годов рождения, избрав им меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к совершению преступлений.

Напомним, что 14 августа представители "Нацкорпуса" собрались на акцию протеста, в ходе которой пришли к Офису президента. Когда правоохранители попросили их пройти поверхностный досмотр, они отказались и атаковали полицию. В результате пострадали правоохранители и было открыто уголовное дело.

Также "Страна" писала, что после митинга радикалов из "Нацкорпуса" неизвестные подошли к корреспонденту "Букв" Александру Кужельному. Они потребовали удалить фотографии, который журналист сделал во время акции и начали угрожать ему. Затем от угроз они перешли к действиям и применили силу.